Genova, emigrazione e sport: la storia di Guillermo Stabile al Museo Nazionale dell'Emigrazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La storia del giocatore argentino che arriva in Italia e diventa bomber del Genoa negli anni '30. In breve il percorso del calciatore nel racconto di Massimo Prati: autore ed esperto di storia del calcio.

"Guillermo Stabile soprannominato El filtrador, è stato un giocatore che è arrivato nel novembre del 1930. Ebbe un esordio per certi aspetti leggendario perché fece una traversata atlantica. Sbarcò a Genova il 14 novembre del 1930, era un venerdì e due giorni dopo fece il suo esordio col Genoa nella partita Genoa- Bologna. Il Genoa vinse 3-1 con una tripletta: tre reti segnate da Guillermo Stabile, quindi diciamo una partita che nell'immaginario dei tifosi genoani è rimasta una partita leggendaria. In più lui arrivava da capocannoniere del primo mondiale di calcio, giocato in Uruguay nel 1930, schierato ovviamente con l'Argentina perché era argentino e quindi giocava con la sua nazionale. Quindi possiamo dire che è una la storia di un migrante arrivato in Italia, approdato addirittura a Genova e al mondo del calcio che già comunque aveva nel suo paese di origine. Nato in Argentina però di origine italiana. Il nipote mi ha spiegato che Stabile proveniva da una famiglia originaria della provincia di Salerno. La mamma era nata in Argentina, però anche lei era di origine italiana: nata in Argentina da genitori italiani, quindi in qualche modo anche una storia dell'immigrazione italiana", così il racconto di Massimo Prati che potete seguire nella puntata di We Are Genoa martedì 4 marzo su Telenord con Beppe Nuti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.