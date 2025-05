Genova, ecco tutti i nomi dei nuovi consiglieri comunali: il Pd fa il pieno, Ilaria Cavo la più votata

Dopo la netta vittoria al primo turno di Silvia Salis, Genova ha anche un nuovo consiglio comunale. Alla coalizione di centrosinistra vanno 24 seggi, a quella di centrodestra 16, compreso quello destinato al candidato sconfitto Pietro Piciocchi, che tuttavia non ha ancora ufficializzato se intende accettare o meno l’ingresso in Aula. Ecco, lista per lista, i nomi degli eletti, in attesa delle eventuali surroghe che potranno modificare la composizione a causa delle nomine assessoriali e degli ultimi conteggi: i dati, infatti, non sono ancora definitivi ma i distacchi generalmente sono piuttosto consistenti, è perciò difficile che questa lista di nomi possa cambiare di molto.

Partito Democratico – È la lista più forte e ottiene 14 seggi. Il più votato in assoluto è Davide Patrone con 2016 preferenze, seguito da Massimo Ferrante (1938), Rita Bruzzone (1780), Claudio Villa (1541), Vittoria Canessa Cerchi (1187), Claudio Chiarotti (894), Monica Russo (840), Serena Finocchio (801), Martina Caputo (796), Enrico Vassallo (705), Si Mohamed Kaabour (685), Donatella Alfonso (653), Fabio Gregorio (610), Enrico Frigerio (583, testa a testa con Edoardo Marangoni). Resta per ora escluso, tra i primi non eletti, il medico Andrea Stimamiglio (500 voti).

Lista Salis Sindaca – Ottiene 4 seggi: eletti Filippo Bruzzone (1399), Silvia Pericu (714), Erika Venturini (547), Sara Tassara (402).

Alleanza Verdi Sinistra – Tre consiglieri: Francesca Ghio (1507 voti), Lorenzo Garzarelli (893), Francesca Coppola (735).

Movimento 5 Stelle – Conquista due seggi: Tiziana Beghin (623 voti) e Marco Mesmaeker (377).

Riformiamo Genova – Ottiene un solo eletto: Maria Luisa Centofanti con 479 preferenze.

Fratelli d’Italia – Cinque seggi: entrano Alessandra Bianchi (1412), Nicholas Gandolfo (128), Francesco Maresca (1004), Sergio Gambino (991), Valeriano Vacalebre (919). Prima degli esclusi Laura Gaggero.

Vince Genova – Ottiene quattro posti: Mauro Avvenente (491 voti), Anna Orlando (470), Davide Falteri (441), Rosanna Stuppia (371). Rischia di restare fuori, per una manciata di voti, l'ex assessore Lorenza Rosso.

Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova – Tre consiglieri: Ilaria Cavo, la più votata dell'intera tornata elettorale con 3145 preferenze, Vincenzo Falcone (661), Lorenzo Pellerano (637).

Lega – Due seggi: entrano Paola Bordilli (1314 voti) e Alessio Bevilacqua (836). Tra gli esclusi nomi pesanti come gli ex assessori Francesca Corso e Marta Brusoni, l'ex presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, Fabio Ariotti.

Forza Italia – Un solo consigliere eletto: Mario Mascia (1371 preferenze).

Esclusi – Tutte le liste minori a sostegno degli altri candidati sindaco non hanno superato la soglia del 3% e restano fuori dal consiglio comunale. Anche nel centrodestra non entrano Nuovo Psi - Democrazia Cristiana e Udc.

