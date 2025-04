Genova, ecco il primo grande evento nel nuovo Palasport: dal 14 al 19 giugno gli Europei di Scherma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sale l'attesa a Genova per il primo grande evento sportivo che avrà luogo nel rinnovato Palasport di Genova: dal 14 al 19 giugno il capoluogo ligure ospita l'edizione 2025 degli Europei di Scherma.

Oltre 450 atleti di diverse federazioni europee si daranno battaglia sulle pedane allestite nel nuovo Palasport e al Padiglione Jean Nouvel. Si tratta del più importante evento sportivo di "Liguria 2025 Regione Europea dello Sport", sostenuto dalla Federazione italiana Scherma, oggi rappresentata a Euroflora dal Presidente federale Luigi Mazzone e da Marco Fichera, vicecampione olimpico nella spada a Rio 2016 oggi presidente dei Gruppi di Lavoro Grandi Eventi, Marketing e Comunicazione.

In occasione di Euroflora, tra i giardini di piazzale Kennedy ecco lo stand dedicato a questa disciplina sportiva e al grande evento in avvicinamento: sarà possibile anche acquistare direttamente i biglietti dei Campionati Europei, il cui programma prevede ogni giorno l'assegnazione di titoli continentali nelle varie specialità della Scherma: sabato 14 giugno fioretto femminile e sciabola maschile individuale, domenica 15 giugno spada maschile e sciabola femminile individuale, lunedì 16 giugno spada femminile e fioretto maschile individuale, martedì 17 giugno fioretto femminile e sciabola maschile a squadre e giovedì 18 giugno spada maschile e sciabola femminile a squadre. Fasi eliminatorie in mattinata al Jean Nouvel e finali al Palasport.

Oggi a Genova il presidente della Federazione italiana scherma, Luigi Mazzone: "Per noi gli Europei sono il primo grande evento dopo le Olimpiadi di Parigi, azzurre ed azzurri delle nostre prime squadre di tutte e tre le armi saranno qui a Genova dopo aver ben figurato in Coppa del Mondo e a un mese di distanza dai Mondiali di Tbilisi. Io confido che questi Europei avranno un impatto importante sul territorio ligure dato il grande lavoro condotto dal Comitato Organizzatore Locale, quindi da tutto lo staff coordinato dal nostro Presidente regionale Giovanni Falcini, e alla vicinanza delle istituzioni locali e, in generale, di tutta la città grazie alle relazioni attivate dal Presidente del COL Giuseppe Costa. Invito tutta la cittadinanza a raggiungere il Jean Nouvel e il Palasport per assistere a un evento di grande valore agonistico e, soprattutto, scoprire la nostra Scherma, disciplina unica per la sua capacità di favorire la crescita sportiva e personale dei nostri giovani".

"Il nostro è un percorso lungo, arriviamo qui a Euroflora dopo il successo dei Tricolori Cadetti e Giovani e tanti appuntamenti promozionali - spiega Giuseppe Costa, Presidente del Comitato Organizzatore Locale - Siamo felici di poter mostrare al Presidente federale Luigi Mazzone lo stand promozionale degli Europei in questo contesto, segnale della nostra forte volontà di portare la rassegna continentale sempre più a contatto con i genovesi e con i liguri. La Scherma è una disciplina fantastica, la più medagliata dello sport azzurro alle Olimpiadi, ed è un orgoglio per noi poter ospitare questi campioni a Genova".

“I Campionati Europei di scherma sono l’evento principale del palinsesto di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, poterli ospitare a Genova è per tutti noi un motivo di grande orgoglio – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro - Ci stiamo preparando al meglio per questa grande manifestazione che, ne siamo certi, garantirà uno spettacolo di altissimo livello e porterà con sé anche importanti ricadute turistiche ed economiche. Il mondo della scherma, da sempre fiore all’occhiello del movimento sportivo italiano ai Giochi Olimpici e non solo, si conferma uno straordinario alleato della Liguria nella promozione dello sport e dei suoi valori”.

"Continuiamo a fare sinergia tra i grandi eventi internazionali della città e la Scherma non poteva mancare a Euroflora - dice l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi - Gli Europei sono l'opportunità giusta per dare continuità al percorso di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport: saranno una grande occasione per i genovesi di applaudire i grandi campioni e costituiranno anche una possibilità, in chiave turistica, per tutti coloro che raggiungeranno la nostra città per assistere alle gare e, nel tempo libero, entrare a contatto con le nostre eccellenze artistiche e gastronomiche".

