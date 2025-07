Genova e Milano capitali italiane della solitudine, a rischio la fascia di età 25-34 anni

A Genova si nasconde una solitudine silenziosa che colpisce migliaia di persone. Secondo un nuovo studio di Unobravo (piattaforma italiana per il supporto psicologico online), Genova è la seconda città in Italia dove ci si sente più soli, subito dopo Milano.

Il dato, sorprendente per molti, mette in luce una realtà sempre più diffusa nelle grandi città italiane: la solitudine urbana. A incidere su questo fenomeno, secondo gli esperti, sono fattori come i ritmi frenetici della vita quotidiana, l’aumento del lavoro da remoto e la trasformazione delle relazioni sociali, sempre più fluide e meno radicate.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 1.500 persone, integrando dati ISTAT e analisi delle ricerche online sul tema. I risultati sono significativi:

A Genova, il 50% dei residenti vive da solo e il 44% dichiara di sentirsi solo, segno di una disconnessione sociale tanto diffusa quanto spesso invisibile.

Il 50% degli italiani afferma di sentirsi solo nella città in cui vive.

Milano guida la classifica delle città più “solitarie” d’Italia.

La fascia d’età più colpita è quella tra i 25 e i 34 anni, con il 70% che ammette di sentirsi isolato.

A commentare i dati è la psicologa e Clinical Director di Unobravo, Fiorenza Perris, che sottolinea come la solitudine non sia solo una condizione sociale, ma anche un peso psicologico reale: “Sentirsi soli non significa solo essere fisicamente soli. È la sensazione di non avere legami significativi, di non sentirsi visti, riconosciuti, connessi”.

Nel report, l’esperta propone anche alcune strategie per affrontare l’isolamento nelle grandi città: coltivare relazioni autentiche, ritrovare il contatto con la comunità locale e chiedere aiuto professionale quando necessario.

Lo studio completo è disponibile al seguente link: https://www.unobravo.com/post/solitudine-urbana .

