"Genova e la Lanterna": una selezione di scatti che raccontano la città e il suo faro
di Anna Li Vigni
Icona storica e punto di riferimento per marinai e cittadini fotografata da diversi punti della città
Al Galata Museo del Mare di Genova, la Lanterna, simbolo per eccellenza della città, torna protagonista attraverso l’obiettivo sensibile e attento di Angelo Zammarelli. La mostra fotografica, intitolata "Genova e la Lanterna", raccoglie una selezione di scatti che raccontano il rapporto profondo tra la città e il suo faro, icona storica e punto di riferimento per marinai e cittadini.
Zammarelli propone una visione poetica e intensa della Lanterna: non solo monumento, ma simbolo di identità, memoria e resistenza. Le fotografie esplorano scorci inediti, giochi di luce e prospettive che fondono mare e cielo.
L’esposizione è allestita al Galata Museo del Mare, contesto ideale per un percorso visivo che unisce arte, storia e territorio.
Un’occasione per riscoprire, attraverso l’arte fotografica, il legame unico tra Genova e la sua Lanterna.
