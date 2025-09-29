"Genova e la Lanterna": una selezione di scatti che raccontano la città e il suo faro

Al Galata Museo del Mare di Genova, la Lanterna, simbolo per eccellenza della città, torna protagonista attraverso l’obiettivo sensibile e attento di Angelo Zammarelli. La mostra fotografica, intitolata "Genova e la Lanterna", raccoglie una selezione di scatti che raccontano il rapporto profondo tra la città e il suo faro, icona storica e punto di riferimento per marinai e cittadini.

Zammarelli propone una visione poetica e intensa della Lanterna: non solo monumento, ma simbolo di identità, memoria e resistenza. Le fotografie esplorano scorci inediti, giochi di luce e prospettive che fondono mare e cielo.

L’esposizione è allestita al Galata Museo del Mare, contesto ideale per un percorso visivo che unisce arte, storia e territorio.

Un’occasione per riscoprire, attraverso l’arte fotografica, il legame unico tra Genova e la sua Lanterna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.