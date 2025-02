Genova, doppio arresto per furto e rapina: in manette due uomini già noti alle forze dell’ordine

Doppio intervento della Polizia di Stato a Genova nelle ultime ore, con l’arresto di due uomini per furto aggravato e rapina impropria. Il primo episodio è avvenuto all’Ikea, dove un 44enne ha derubato due donne prima di essere fermato dagli agenti. Nel secondo caso, un 27enne ha tentato di rubare in un supermercato e, scoperto, ha aggredito un addetto alla sicurezza.

Furti all’Ikea

Nel primo episodio, avvenuto nel pomeriggio in via Perini, un 44enne algerino irregolare e con precedenti ha rubato la borsa a una donna e il cellulare con il portafoglio a un’altra cliente del negozio. Scoperto mentre commetteva il secondo furto, è fuggito in corso Perrone, abbandonando gli oggetti rubati, poi recuperati e restituiti.

Gli agenti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. lo hanno trovato poco dopo alla fermata dell’autobus accanto al negozio, con 115 euro in contanti, la stessa somma sottratta alla prima vittima. Grazie alle telecamere di sorveglianza, è stata recuperata anche la borsa. L’uomo è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima.

Rapina al supermercato

Poche ore prima, in via San Biagio di Valpolcevera, un 27enne pluripregiudicato ha tentato di rubare bottiglie d’olio per un valore di 150 euro al supermercato del centro commerciale L’Aquilone. Scoperto dalla sicurezza, ha cercato di scappare spintonando il vigilante e minacciandolo di morte.

Bloccato dalla Polizia, è stato trovato ancora in possesso della merce, subito riconsegnata. Già noto per numerosi furti in zona, l’uomo è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.