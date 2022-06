Genova, donna trovata morta a Sampierdarena: si indaga per omicidio volontario

di Giorgia Fabiocchi

Sul posto gli agenti delle volanti e gli uomini della sezione omicidio della squadra mobile. Interrogati il marito e la coinquilina della vittima

Il corpo senza vita di una donna, Cristina Diac, è stato trovato in un appartamento all'ultimo piano di via Orgiero 3 a Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e quelli della sezione omicidi della squadra mobile. I rilievi sono stati effettuati con l'ausilio della scientifica. La chiamata alle forze dell'ordine sarebbe avvenuta in mattinata, ma l'episodio potrebbe risalire a ieri notte. Sul posto anche la pm Gabriella Marino, che intorno alle 15.10 ha lasciato l'edificio.

Si vaglia anche l'ipotesi dell'omicidio: gli agenti stanno interrogando familiari e coinquilini della donna trovata morta, che aveva 48 anni ed era di nazionalità rumena. La polizia ha portato in questura il marito della vittima, che aveva un precedente per maltrattamenti alla compagna, e una donna che abitava nello stesso interno. Dalle prime ricostruzioni l'episodio sarebbe accaduto in tinello: la 48enne potrebbe essere caduta a seguito di una spinta e avrebbe battuto la testa: si configurerebbe, in questo caso, un omicidio preterintenzionale, ma la Procura indaga per omicidio volontario anche se nessuno, per il momento, è iscritto nel registro degli indagati. Sul corpo della donna, oltre alla ferita al capo, anche alcuni lividi sul corpo. La convivenza pare che fosse segnata da frequenti liti.

Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia che chiarirà le cause della morte e aiuterà a far luce sull'accaduto.

All'interno dell'appartamento c'erano anche un criceto, un pitbull e due gatti, che andranno gestiti: motivo per cui è stato richiesto anche l'intervento della croce gialla veterinaria. Secondo alcuni vicini, la donna era solita portare a spasso il cane e si dilettava anche nel fare tatuaggi.

* notizia in aggiornamento

