Delitti di Sarzana, Bedini indagato anche per il secondo omicidio

di Redazione

La procura ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati anche per l'uccisione di Carlo Bertolotti, il trans noto come Camilla

La procura della Spezia ha indagato Daniele Bedini per l'omicidio di Carlo Bertolotti, alias Camilla la transessuale trovata morta marted' mattina.

Il cadavere era stato in una zona non lontana da quella dove era stata trovata morta Nevila Pietri, la prostituta uccisa tra sabato e domenica.

Intanto sono emerse le testimonianze di due cittadini maghrebini che con le loro parole avrebbero inchiodato alla verità l'artigiano carrarese Daniele Bedini, arrestato per la morte di Nevila Pjetri.

I due ammettono di aver visto scaricare il corpo e prima di avvisare i carabinieri e fuggire via. Le loro parole, compresa la descrizione di un pickup bianco da cui l'uomo ha estratto il cadavere per gettarlo sull'argine del Parmignola, fanno parte della relazione degli investigatori ora in mano al magistrato che si occupa dell'omicidio della prostituta albane

(Notizia in aggiornamento)