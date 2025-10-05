Genova, dodicenne cade dalla bici allo Skate Park di Prà: è in codice rosso al Gaslini

GENOVA- Un ragazzino di circa 12 anni ha riportato una lesione addominale cadendo dalla bici nel pomeriggio allo Skate Park di Genova Prà. Il piccolo ha battuto il torace contro il manubrio. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini.





