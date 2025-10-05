Genova, dodicenne cade dalla bici allo Skate Park di Prà: è in codice rosso al Gaslini
di Redazione
11 sec
GENOVA- Un ragazzino di circa 12 anni ha riportato una lesione addominale cadendo dalla bici nel pomeriggio allo Skate Park di Genova Prà. Il piccolo ha battuto il torace contro il manubrio. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Pieve di Teco, cacciatore precipita in un burrone: trasportato al Santa Corona in elicottero
05/10/2025
di Redazione