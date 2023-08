Genova, diga: a Pra' cantiere per i cassoni "piccoli"

Nel giugno scorso i comitati del ponente avevano addirittura scritto una lettera al Papa chiedendo che la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova non rappresentasse l'ennesima servitù per i quartieri a ovest di Pegli. Eppure con un elenco puntuale di lavorazioni la giunta Bucci ha confermato che nell'area del Sesto modulo del porto di Pra' sta già prendendo forma la cosiddetta "fabbrica dei cassoni" della nuova diga.

A porre oggi in Sala Rossa la domanda su che cosa fossero i cantieri in atto al terminal è stata la consigliera di minoranza Rita Bruzzone (Pd). A rispondere, l'assessore Francesca Corso, al posto del collega allo Sviluppo portuale, Francesco Maresca. Nella fattispecie, al Sesto modulo, si svolgeranno lavorazioni come "esecuzione dei cassoni piccoli, realizzazione a terra dei manufatti accessori alle opere di progetto come massi guardiani, scarico, allestimento e assemblaggio a terra delle tubazioni necessarie per l'esecuzione delle opere impiantistiche a mare interferenti con la diga".

Attività già eseguite sono "l'installazione area di cantiere a terra e mare, con recinzioni, baracche e attrezzature" mentre in corso è "l'allestimento di mezzi marittimi per esecuzione di attività dei campi prova; deposito attrezzature e materiali per l'esecuzione dei lavori nei campi prova; manutenzione delle aree consegnate". "Vedremo come la prenderanno i cittadini del Ponente", si è limitata a commentare Rita Bruzzone al termine dell'esposizione della giunta.

Prima dell'estate il viceministro Edoardo Rixi aveva rassicurato il ponente dicendo che l'obbiettivo era realizzare tutti i cassoni a Vado Ligure. Al momento è invece, dunque, confermato quanto prospettato dal presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Ovvero che se i cassoni più grandi saranno realizzati probabilmente a Vado, almeno per alcuni di dimensione più contenuta, una dozzina di strutture in tutto, si utilizzerà parte della banchina del terminal di Pra'.