Genova, Dello Strologo lancia la campagna elettorale: "Allarghiamo gli orizzonti, riduciamo le distanze"

di Redazione

Il candidato del centrosinistra ha presentato la sua campagna elettorale con un discorso che ha toccato tanti temi. Ancora frecciate a Bucci sui Depositi Chimici

Il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo ha presentato ufficialmente la sua campagna elettorale nel nuovo point di via Cairoli. "Allarghiamo gli orizzonti, riduciamo le distanze", lo slogan scelto. Il suo è stato un lungo discorso che ha toccato vari temi, con quello dei giovani al centro.

Ancora una volta Dello Strologo ha toccato anche l'argomento dei depositi chimici. "E' un tema importante per l'economia della città, ma non solo per quella. Mi sembra che l'attuale amministrazione anticipi i tempi di una soluzione che non c'è ancora, anche perché sono altri a dover decidere, se ne occuperà anche una Commissione Parlamentare. Io ho sempre detto che voglio studiare la situazione per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore. La situazione è complessa e non si risolve con un'intervista. E non si venga a dire che la mia parte politica vuole mantenere i depositi a Multedo, perché questo non è assolutamente vero".