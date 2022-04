Genova, Dello Strologo "archivia" il Covid. "Ora una campagna elettorale da vivere"

di Redazione

Il candidato del Centrosinistra è risultato negativo al tampone. "Un appuntamento importante aspetta tutti noi il 12 giugno. Ci arriveremo insieme, compatti e convinti"

Ariel Dello Strologo non è più positivo al Covid, che peraltro non gli ha dato problemi fisici. E' stato lui stesso ad annunciarlo sul suo profilo Facebook.

"Tampone negativo! Finalmente posso tornare per le strade di Genova. Prima di tutto ringrazio chi, in questi giorni, si è informato sulla mia salute. Adesso c’è una campagna elettorale da vivere e un appuntamento importante che aspetta tutti noi, il 12 giugno. Ci arriveremo insieme, compatti e convinti che non possa esserci sviluppo senza equità sociale!".

La positività al Covid ha rallentato i piani di Dello Strologo. Nella trasmissione di Telenord "Tiro incrociato" il candidato del centrosinistra aveva detto che era sua intenzione presentare il programma a fine marzo, ma è probabile che questo slitti alla metà di aprile. Per il fine settimana precedente, invece, è in programma l'avvio dellla campagna elettorale e anche l'inaugurazione del suo Point.