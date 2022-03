Genova, Dello Strologo lancia le pause pranzo con il candidato

di Redazione

L'occasione per l'annuncio è stato l'incontro con i volontari del comitato "Vamos Ariel", riuniti sui gradoni del Porto Antico, mentre lui era collegato da casa per via del Covid

