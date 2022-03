Genova, sinistra e ambientalisti in una sola lista per sostenere Dello Strologo

di Redazione

Presentata oggi da Angelo Bonelli, Ferruccio Sansa e Rossella D'Acqui 'Europa Verde con Sansa Linea Condivisa'

Sinistra e ambientalisti correranno insieme alle elezioni comunali a Genova con un'unica lista: 'Europa Verde con Sansa Linea Condivisa' a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Tra gli obiettivi quello di coinvolgere i giovani protagonisti delle proteste di Friday for Future. L'alleanza rosso-verde è stata presentata dal portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, da Ferruccio Sansa, capogruppo in Regione della Lista Sansa e dalla presidente di Linea Condivisa Rossella D'Acqui.

"Credo sia una grande novità, che può fare della Liguria un laboratorio nazionale - commenta Sansa - La sfida è creare una forza unita intorno all'ambiente. È molto più di un'alleanza elettorale. È un progetto che guarda al futuro e unisce per la prima volta tre percorsi diversi: l'ambientalismo di Europa Verde, la componente civica della Lista Sansa, che ha firmato un passo federativo con i Verdi, e l'impegno sociale che è anima della sinistra. È una forza che sarà presente a Genova e correrà anche a Spezia con Leali".

"Presentiamo un qualcosa che va oltre le elezioni di Genova e Spezia, sarà importante per il futuro dell'Italia. - rimarca Bonelli - In sintesi vogliamo costruire una grossa alleanza politica per mettere insieme la cultura verde, progressista e civica".

"Poniamo al centro la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale, - interviene D'Acqui - la lotta alle disuguaglianze, il lavoro e lo sviluppo sono da sempre i nostri temi, per la prima volta ci presentiamo uniti alle elezioni amministrative con un progetto condiviso, che parte dal fatto che Genova rischia di morire, la Giunta Bucci negli ultimi cinque anni ha raccontato un sacco di storie, mentre i giovani continuano a fuggire. Invece di fare rigenerazione urbana si sono fatti supermercati".