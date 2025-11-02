Genova, dal Comune ok al completamento del polo d'infanzia in viale Bracelli

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il finanziamento tramite mutuo di 1,75 milioni di euro per il completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia in viale Centurione Bracelli, nel Municipio III Bassa Val Bisagno.

Nuovo asilo nido - «Con questo finanziamento - spiega Ferrante - potremo procedere con i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico: ricorrere alla contrazione del mutuo è stata la strada obbligata per l'amministrazione, dato che il finanziamento da fondi complementari Pnrr da 5 milioni di euro era risultato insufficiente alle demolizioni e alle nuove realizzazioni. Attualmente, è stato demolito l'ex ufficio affissioni del Comune e si potrà procedere con la realizzazione del nuovo edificio, completando non solo il piano terra che ospiterà il nuovo asilo nido, ma anche il piano superiore, dove troverà sede la scuola dell'infanzia, oltre a provvedere alla sistemazione dell'area esterna, a servizio delle bambine e dei bambini che frequenteranno il nuovo polo scolastico. Dell'avanzamento lavori, in tutte le fasi, l'impresa esecutrice dei lavori si è impegnata a dare puntuale comunicazione alla cittadinanza tramite il Municipio, nel massimo della trasparenza e della condivisione con le famiglie e chi abita il quartiere».

L'attesa delle famiglie - Nell'ultima riunione di giunta è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica per un altro intervento in un edificio scolastico del quartiere di Marassi. «Con un quadro economico di 290.000 euro inserito nell'ultima variazione del piano triennale dei lavori pubblici - sottolinea l'assessore Ferrante - partirà a breve la gara per la realizzazione dei lavori di rifacimento completo dei terrazzi di copertura dell'Istituto Comprensivo Marassi, in piazza Galileo Ferraris. Sono lavori molto attesi dalle famiglie, dagli insegnanti e dai circa 1.000 studenti della scuola: andremo finalmente a sanare la situazione ereditata, completando i lavori che erano rimasti limitati a cornicioni e facciata principale».

