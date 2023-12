Genova, da lunedì chiusa la rampa di Nervi per entrare in autostrada verso Livorno

A partire dalle 22 dell’11 dicembre, per la durata di otto settimane, resterà chiusa, in modalità continuativa H24, la rampa della stazione di Genova Nervi in entrata verso Livorno. La chiusura si rende necessaria per la riqualifica delle barriere di sicurezza sull’intero svincolo di Nervi.





L’intervento riguarda complessivamente circa 2400m di barriere, quindi tutte le barriere comprese tra la tratta autostradale e la SS1 Via Aurelia. Si prevede la chiusura della rampa verso Livorno solo per la riqualifica dei primi 200 metri di barriere, con inizio lavori l’11 dicembre 2023 e la fine dei lavori il 5 febbraio 2024. Le restanti lavorazioni, che avverranno fino a dicembre 2024, non implicheranno chiusure o limitazioni in ingresso/uscita. In alternativa, agli utenti diretti verso Livorno si consiglia di entrare in autostrada a Recco o a Genova Est; sulla viabilità ordinaria verrà inoltre predisposta segnaletica integrativa dedicata, al fine di facilitare l’utenza nel percorso alternativo.









Le 8 settimane individuate per la chiusura della rampa sono quelle con minor traffico in ingresso verso Livorno, circa il 15% in meno rispetto al valore medio annuo. Tra le diverse ipotesi, la Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia ha scelto, e condiviso con le istituzioni territoriali, la cantierizzazione meno impattante, che comporta la chiusura del solo flusso in ingresso verso Livorno. In caso di emergenza, verrà garantito, attraverso il supporto del personale Aspi, il transito alle ambulanze che dagli ospedali presenti nella zona debbano dirigersi in A12 verso Livorno.









I lavori verranno eseguiti su 2 turni prolungati, con una media di 10 maestranze e 5 mezzi di cantiere, e cioè con la massima forza lavoro impiegabile a fronte della ristrettezza degli spazi in cui verranno eseguite le lavorazioni.









Nello stesso periodo, tra l’11 dicembre 2023 e metà marzo 2024, verrà eseguito anche un intervento di manutenzione straordinaria di tutta la pensilina di stazione di Nervi, che implicherà alternativamente la chiusura di una pista per volta, con una durata complessiva dei lavori di 12 settimane (2 settimane per ciascuna pista).