Genova, corse clandestine in via Carrara

di Matteo Angeli

Soprattutto nei fine settimana auto e moto corrono a folle velò

Da tempo gli abitanti di via Carrara a Genova vedono e sentono sfrecciare di notte auto e moto a folli velocità. Una situazione diventata insostenibile perchè negli ultimi mesi si sono registrati incidenti o anche danneggiamento di vetture in sosta. Alcuni passanti hanno anche rischiato di essere investiti.

Qualche sera fa, intorno a mezzanotte, un'auto si è cappottata prorpio in via Carrara. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze ma è l'episodio che ha fatto esplodere il disappunto degli abitanti della zona che attravverso i social hanno anche iniziato una raccolta di firme per chiedere dissuasori, velox e maggiori controlli.

Le forze dell'ordine da tempo stanno monitando la situazione che però resta molto grave Di notte, soprattutto nei fine settimana, la strada che da via Carrara porta a Quarto Alto è diventata una pista percorsa a folle velocità da auto e moto.

Oggi Mario Mascia, consigliere comunale di Forza Italia, ha portato la questione prorpio in Consiglio.

"Si corrono delle vere gare clandestine - spiega - la situazione è davvero pericolosa".