Genova, carambola in via Carrara: auto urta le macchine in sosta e si ribalta

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha costretto gli agenti della polizia locale a chiudere la strada per circa un'ora

Nessun ferito ma parecchi danni alle auto coinvolte. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in via Carrara, nella zona di Quarto a Genova. Per ragioni ancora da chiarire, un'auto con a bordo il solo conducente ha iniziato a sbandare, colpendo alcune delle auto in sosta e poi ha concluso la propria corsa ribaltandosi e finendo con le ruote all'insù, nel bel mezzo della via.

La carambola impazzita è avvenuta in un punto della via su cui da tempo gli abitanti del quartiere chiedono maggior sicurezza, visto che la curva dov'è avvenuto l'incidente si trova al termine di un lungo tratto rettilineo e in discesa, dove spesso soprattutto di notte le auto corrono giù, verso l'Aurelia, a velocità sostenuta. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che, dopo essersi sincerati che il conducente dell'auto non avesse riportato ferite particolari, hanno effettuato i rilievi del caso, tenendo però chiusa la strada per oltre un'ora.

[foto d'archivio]