Genova, corruzione: chiuse indagini per Cozzani e altri 19

La Procura di Genova ha chiuso le indagini preliminari relative al secondo filone dell’inchiesta per corruzione che, nel maggio 2024, aveva portato agli arresti domiciliari l’allora presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Tra gli indagati figurano Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto di Toti, e Paolo Piacenza, ex commissario straordinario dell’Autorità Portuale, oltre ad altri 18 nomi.

I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno notificato gli avvisi di conclusione indagine, dando agli indagati venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati. Tra gli altri coinvolti anche Maurizio e Arturo Angelo Testa, i gemelli noti alle cronache locali, Stefano Anzalone, ex consigliere regionale, e Umberto Lo Grasso, già consigliere comunale a Genova.

Le accuse - Matteo Cozzani è accusato di corruzione elettorale aggravata per presunti accordi con esponenti della comunità dei "riesini" ai quali avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di voti per candidati della lista Toti. A questo si aggiunge l’accusa di corruzione semplice nell’ambito di un’altra vicenda legata a Esselunga. Cozzani si è dimesso dal proprio incarico per ottenere la revoca dei domiciliari. Anche i fratelli Testa sono coinvolti nella presunta compravendita di voti. A Paolo Piacenza, invece, viene contestato il mancato intervento e la mancata denuncia per l’occupazione abusiva di una parte dell’ex carbonile portuale da parte dell’imprenditore Aldo Spinelli, nonché per il successivo riempimento illecito dell’area.

I precedenti patteggiamenti - Negli scorsi mesi, Giovanni Toti ha patteggiato una condanna a due anni e tre mesi, convertita in oltre 1.600 ore di lavori di pubblica utilità. Hanno scelto la stessa strada anche lo stesso Spinelli (tre anni e tre mesi) e l’ex presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini, che ha patteggiato tre anni e cinque mesi.

