Genova, controlli della polizia nel centro storico: droga sequestrata, tre denunce

Serata intensa per la Polizia di Stato nel centro storico, dove nella giornata di ieri è stato messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, coordinata dal Commissariato Centro, ha visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità cinofile antidroga dell’U.P.G.S.P. e di una pattuglia Quarto Gamma.

L’intervento è nato per rispondere agli esposti di cittadini e associazioni, che da tempo segnalano situazioni di degrado e attività illecite nei vicoli del centro, con particolare riferimento all’occupazione abusiva di alcune infrastrutture e al consumo e spaccio di stupefacenti.

Le pattuglie hanno perlustrato una vasta area che comprende: Porto Antico, Piazza Caricamento, via di Sottoripa, vico Colalanza, via Magazzini del Cotone, piazza Banchi, via degli Orefici, piazza Campetto, via della Maddalena, vico Mele, vico Spinola, vico del Campanile delle Vigne, piazza Lavagna, via dei Macelli di Soziglia, vico della Neve, vico Casana e vico dell’Accademia.

Durante i controlli, il cane antidroga (nella foto) ha segnalato diversi nascondigli in cui erano stati occultati circa 250 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana, pronti per essere smerciati. In particolare, due panetti di hashish sono stati rinvenuti sotto un’impalcatura, mentre altre dosi erano state nascoste in anfratti della zona. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.

Ma l’attività della polizia non si è fermata qui.

Intorno alle 3:30 del mattino, gli agenti delle volanti di Cornigliano e San Fruttuoso sono intervenuti in piazza delle Erbe, dopo la segnalazione di un furto da parte di un giovane genovese di 22 anni. La vittima ha raccontato di essere stata distratta da due coetanei che, approfittando del momento, gli hanno sottratto lo smartphone per poi fuggire.

Grazie all’applicazione di localizzazione “Dov’è”, gli agenti hanno seguito il segnale del telefono fino ai Giardini Luzzati, dove hanno rintracciato due giovani che corrispondevano alla descrizione fornita. Poco dopo, nei giardini, hanno identificato anche una loro amica, trovata in possesso del cellulare rubato.

I due ragazzi sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, mentre la giovane è stata denunciata per ricettazione. Come da prassi, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

