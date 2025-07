Genova, Comune riconosce Stato Palestina, Salis: "Decidiamo di non restare in silenzio"

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato a maggioranza una mozione che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Il voto è arrivato nella serata di martedì 29 luglio, al termine di una lunga seduta durata oltre quattro ore.

La proposta, presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha ottenuto 21 voti favorevoli, tutti provenienti dalla maggioranza. Contrari 13 consiglieri di opposizione, mentre si è registrata un’unica astensione, quella di Pellerano (Noi Moderati).

La sindaca Silvia Salis è intervenuta in aula poco prima delle 21 per spiegare il significato politico e umano della mozione. "Voglio chiarire subito una cosa: in quest’aula non stiamo parlando di geopolitica – ha dichiarato –. Oggi parliamo di umanità. Sono troppi i mesi in cui ci vengono mostrate immagini, raccontate storie che non possiamo più accettare. Non possiamo più permetterci il lusso del distacco o della retorica secondo cui questi sono argomenti divisivi".

"Genova – ha proseguito Salis – non può decidere le sorti della Palestina, ma può affermare un principio. Questa è una mozione che non si pone contro qualcuno, ma per qualcosa: per una Palestina libera e sovrana accanto a Israele. Non contro Israele: accanto".

