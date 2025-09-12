Genova, Comune: Pasquale Criscuolo torna come segretario e dg, sostituisce Concetta Orlando

Cambio ai vertici amministrativi di Palazzo Tursi: Pasquale Criscuolo è stato ufficialmente nominato Segretario Generale del Comune di Genova. La nomina è stata firmata dalla sindaca Silvia Salis, che ha voluto ringraziare la dottoressa Concetta Orlando per il lavoro svolto fino ad oggi, a cui Criscuolo subentra.

"Ringrazio la dottoressa Orlando per l’impegno profuso in questi anni e in particolare per il supporto in questa prima fase del nostro mandato. All’avvocato Criscuolo va il nostro bentornato e un augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta la giunta", ha dichiarato la sindaca Salis.

Criscuolo non è nuovo alla macchina amministrativa genovese: aveva già ricoperto il doppio incarico di segretario e direttore generale fino al settembre 2022, prima di trasferirsi al Comune di Parma. Oggi ritorna a Genova con un bagaglio di esperienze maturate anche nei Comuni di Monza, Arezzo e Cremona, oltre che come docente universitario presso l’Università di Parma, dove insegna nel corso di Human Resource Management.

"Ringrazio la sindaca per la fiducia – ha commentato Criscuolo – torno a Genova con entusiasmo, consapevole delle importanti sfide che l’amministrazione sta affrontando, in un contesto che si sta sempre più affermando a livello nazionale".

Con un successivo atto, la sindaca affiderà a Criscuolo anche l’incarico di Direttore Generale, confermandolo dunque alla guida tecnico-amministrativa dell’ente, in una fase strategica per lo sviluppo della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.