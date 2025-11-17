Genova: Comune cerca avvocato per la tutela dei diritti Lgbtqia+

Il Comune di Genova ha lanciato un avviso pubblico per selezionare un avvocato esterno con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+, promuovere la parità di trattamento, la non discriminazione e la piena inclusione di tutti, contrastando le discriminazioni basate su sesso, identità di genere, espressione di genere e orientamento sessuale.

L’incarico prevede attività di studio e consulenza finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici inclusivi, la stesura di un regolamento per il riconoscimento dell’identità alias, e la progettazione di attività di sensibilizzazione sul territorio in collaborazione con le associazioni. Tra gli obiettivi c’è anche la promozione dell’inclusione Lgbtqia+ come driver di sviluppo territoriale, ad esempio attraverso la creazione di un segmento di turismo dedicato, con formazione per gli operatori del settore e iniziative per l’internazionalizzazione di Genova come meta di turismo Lgbtqia+.

L’incarico avrà durata triennale a partire dal 1° gennaio 2026, con un compenso complessivo di 156mila euro, oltre a oneri previdenziali e IVA.

