Genova, Comunali, Silvia Salis alla Camera del Lavoro: intesa su qualità occupazione, servizi sociali e rilancio periferie

La Camera del Lavoro ha raccolto la richiesta di incontro di Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, che oggi in Cgil ha ascoltato il sindacato su ciò che serve alla città: qualità del lavoro, dei servizi sociali, rilancio delle periferie sono, per la Cgil, le priorità che la nuova Giunta dovrà affrontare.

“Genova ha bisogno di concretezza: siamo una città che invecchia, poco attrattiva per i giovani che scelgono altri luoghi per intraprendere il loro percorso di vita, energie preziose che non possiamo continuare a disperdere” così Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova. "A Genova aumentano povertà e contratti precari soprattutto in settori come commercio e turismo, ambiti importanti della nostra economia dove purtroppo spesso si annidano lavoro grigio se non addirittura nero. Per sviluppare l’economia della città c’è bisogno di una industria forte, compatibile con l’ambiente che, insieme al Porto, possa essere il volano del rilancio di tutti gli altri settori. Per arrivare a questo risultato occorre una regia che, a partire da welfare, realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali e lavoro di qualità rompa l’isolamento che ha portato ad una situazione di stagnazione economica che la rende piccola, più anziana -conclude - e meno attraente agli investimenti".

