Genova, Comunali, Sanna (Pd): "Con Silvia Salis cittadini sceglieranno il futuro, con Piciocchi gli uomini di Meloni e Salvini"

"Il centrodestra oggi chiede di sapere chi sarà il vicesindaco della Salis. La risposta è semplice: mentre loro si dividono poltrone, Silvia è in mezzo alla gente, si confronta sui temi e non certo sui ruoli in giunta. I genovesi lo capiranno, come capiranno che con Silvia Salis sceglieranno il futuro, mentre con Piciocchi sceglieranno gli uomini di Meloni e Salvini. Non è un caso che ad attaccarci oggi sia sceso in campo addirittura Vannacci!". Così sui social Armando Sanna, capogruppo Pd in consiglio regionale.

"Capisco che Piciocchi sia in difficoltà e cerchi di aggrapparsi a tutto, ma i genovesi non sono stupidi. Sceglieranno il domani, non il passato. Si rassegni, il centrodestra. È già domani".

