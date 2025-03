Genova, Comunali, Rosson (Indipendenza) a Telenord: "Mi candido contro il sistema per rilanciare una città in crisi"

Dopo essersi candidato presidente alle Regionali, Alessandro Rosson ci riprova, sempre per Indipendenza, alle Comunali di Genova. Ospite di Incontri Genova Liguria a Telenord, Rosson spiega a Carlotta Nicoletti, al direttore Matteo Cantile e a Stefano Rissetto le ragioni del suo impegno sul capoluogo di Regione.

Antisistema - "Questa scelta - spiega - viene dal fatto che sono l'unico candidato che è fuori dal sistema. Io rappresento tutte quelle forze anti-sistema. Noi vogliamo rappresentare tutte quelle persone che sono qui contro questo sistema. La mia proposta politica è molto semplice. Gli interessi dei genovesi al primo posto. Io non rispondo a nessuno, risponderò solo agli elettori che mi daranno fiducia".

Fiducia - "Piciocchi deve rispondere a Bucci. Bucci deve rispondere alla Meloni. La Salis deve rispondere ai clan del Pd, poi Cinquestelle a Fratoianni e poi, in ultima analisi, alla Schlein. Ecco, io risponderò solo ai genovesi e i genovesi. Se mi daranno fiducia sarà a loro disposizione."

Programma - "Il mio programma è molto semplice, cinque punti solamente: sicurezza, sanità, trasporti, scuola, lavoro con rilancio del porto di Genova che invece viene depotenziato abbandonando la Via della Seta solo per favorire gli interessi americani ed europei, che non sono certo quelli dei cittadini genovesi. Il punto più importante? La sicurezza. Primo punto. Genova deve ritornare ad essere una città sicura e vivibile per tutti. Le persone non possono più uscire. Io mi ricordo durante la campagna elettorale per le regionali e un passaggio nel centro storico di Genova con il nostro presidente Gianni Alemanno, abbiamo visto spacciatori trafficare tranquillamente. Genova deve ritornare ad essere una città sicura e vivibile per tutti."

Destra - "C'è voglia di destra, di destra vera, di una destra che non è serva degli Stati Uniti, che non è serva della Russia, ma serva solo dei cittadini italiani, in questo caso dei genovesi. E la destra della Meloni non basta, Non è abbastanza. Non è destra la Meloni. Io la chiamo Miss giravolte. Dice tutto e il contrario di tutto. Si tiene ben stretta le poltrone e io lo posso anche capire. È passata da una casa in affitto alla Garbatella a una bellissima villa con piscina. Noi non abbiamo già case di proprietà, non cerchiamo denari. Io per le mie posizioni, anche nella campagna regionale scorsa ho lasciato un posto importante di lavoro in Regione, un posto da dirigente di altissimo livello perché non ho problemi. Ho la mia professione di avvocato e voglio lavorare solo nell'interesse esclusivo dei cittadini. Sono una persona incensurata, sono una persona perbene, sono una persona di destra".

Auspicio - "Io spero e penso che i cittadini genovesi prendano coscienza del fatto che, nonostante che ci sia tentativo di polarizzare il voto tra Salis e Bucci, abbiano capito anche con quello che sta accadendo in città, con Piciocchi e in giunta regionale con Bucci, che le cose non stanno cambiando.Lasciate perdere le chiacchiere, le promesse del centrodestra, del centrosinistra che, ripeto, sono due facce della stessa medaglia. Ci saranno altre formazioni politiche che verranno insieme a noi perché hanno capito che l'unione fa la forza e quindi ci uniremo per dare un cambiamento serio a questa città.

