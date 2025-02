Genova, Comunali, Pellerano a Telenord: "Noi Moderati, componente di equilibrio e serietà per Piciocchi"

Lorenzo Pellerano, consigliere comunale centrista del gruppo "Genova al Centro - Noi Moderati", ospite di Tgn Today a Telenord analizza con il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto le prospettive delle imminenti elezioni per Palazzo Tursi.



Continuità - "Rispetto ad altri colleghi con cui ho lavorato benissimo, ho fatto la scelta di rimanere nella posizione politica di centro, che non è una prerogativa esclusiva del centrosinistra. Il gruppo che si è formato con il nome ‘Genova al Centro, Noi Moderati’ mantiene una continuità, seppur senza il nome di Toti nel simbolo. Questo è il mio percorso. Toti ha iniziato un periodo nuovo con le sue vittorie e ha dato il testimone a Marco Bucci, mantenendo il pragmatismo che caratterizza le politiche regionali".



Il ruolo della componente civica - "La componente civica è centrale nella nostra proposta, che ha una proiezione nazionale, ma anche una forte radicamento locale. 'Noi moderati' propone un modo di fare politica equilibrato, serio, lontano dalle urla e dalle risposte facili. Questa componente può dare un contributo importante alla coalizione di centrodestra".



Il centrosinistra e la concretezza - "Il centrosinistra fatica a trovare una quadra su temi fondamentali come le infrastrutture. Per noi, il decentramento, le manutenzioni ordinarie e il decoro urbano sono temi cruciali. La nostra visione è di continuare a lavorare su questi temi in continuità con l’amministrazione di Bucci. Le elezioni amministrative sono diverse da quelle regionali e la nostra ambizione è di rappresentare gli elettori delusi, sia di centrodestra che di centrosinistra, che si sentono trascurati. Non si tratta solo di nomi, ma di concretezza nelle proposte. 'Noi moderati' guarda a una politica equilibrata, lontana dalle ideologie radicali. Siamo una federazione di componenti civiche e politiche che punta a radicarsi sul territorio, pur avendo anche una proiezione nazionale. Questo può fare la differenza rispetto ad altri partiti tradizionali che si riconoscono in un logo nazionale".



Il valore della coerenza politica - "Non credo che dimenticare quanto fatto da Giovanni Toti in Liguria sia la soluzione. La coerenza è fondamentale. Non rinnego il mio passato politico e penso che gli elettori apprezzino chi mantiene la propria posizione, anche in momenti difficili".

