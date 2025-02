Genova, comunali, Matteo Renzi: "Forza Silvia Salis, grande atleta, dirigente Coni e cara amica"

Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva dopo essere uscito dal Pd di cui era stato segretario, ribadisce l'appoggio a Silvia Salis, candidata del centrosinistra per la carica di sindaco di Genova: "Ci sono dei leader politici - scrive sulla sua newsletter Enews - che viste le dichiarazioni di Trump hanno deciso di non fare più accordi di centrosinistra anche a livello locale. Non riesco a capire che cosa c'entrino le elezioni a Genova (forza Silvia Salis, che è una grande atleta, una dirigente del CONI e una cara amica. E che - en passant - non ha niente a che fare con l'altra Salis, eh) o le regionali della Campania con le dichiarazioni di Trump. Noi lavoriamo per un centrosinistra serio e credibile. A Genova come a Napoli come tra due anni alle politiche".

"E se qualcuno non ci vuole stare perché Trump dice assurdità sull'Ucraina, beh, auguri. Ma noi vogliamo vincere in Italia, non in Connecticut o in Iowa. E quindi certo che andiamo avanti con il centrosinistra. Chi oggi dice: "mai con il centrosinistra" lo fa per prendere un punto in più nei sondaggi. E alle prossime elezioni - conclude - sarà con il centrosinistra. Sono influencer, non politici".

