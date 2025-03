Genova, Comunali, Ghio (Pd): "Piciocchi candidato debole, centrodestra chiede aiuto a pezzi della giunta Toti"

"Il centrodestra, sempre più insicuro e disperato, dopo la discesa in campo di Bucci si gioca la sua ultima carta e cerca di coprire la debolezza della candidatura di Piciocchi chiedendo soccorso a pezzi della vecchia Giunta Toti. Genova merita di più. Non donne usate in maniera strumentale solo per coprire una candidatura debole. Il centrodestra pensi all'importanza e all'impegno che richiede amministrare un Comune come Genova: Piciocchi come pensa che una deputata che trascorre molti giorni a Roma possa garantire questo impegno? Assegnare la carica di vicesindaco a una parlamentare vuol dire non avere consapevolezza del ruolo e dei compiti che si dovranno affrontare. I cittadini hanno diritto di sapere adesso se avranno un vicesindaco a tempo pieno o a mezzo servizio. Servono amministratori che siano sempre presenti in città per rispondere ai suoi bisogni'', così la deputata e vicepresidente Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio sulla richiesta candidatura di Ilaria Cavo a vicesindaco.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.