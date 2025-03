Genova, Comunali, Corso (Lega): "Silvia Salis vuole rilanciare sanità pubblica, ma elogiava quella privata, ora vuole smantellarla?"

Francesca Corso, assessore comunale di Genova e leader provinciale della Lega, attacca Silvia Salis sul tema della sanità: “La candidata del Pd ora strilla per rilancio della sanità pubblica a Genova e attacca il centrodestra di Piciocchi e Bucci, che sta lavorando a testa bassa per migliorare il servizio sanitario sul territorio. Però fino a poco tempo fa, anche sul suo profilo Facebook, non mancava di elogiare la sanità privata e con orgoglio rivendicava di essere ‘sempre seguita’, come tanti ricchi genovesi, da una struttura sanitaria privata di Albaro".

"Altro che dalla parte dei poveri e degli emarginati. I radical chic non si smentiscono mai. A quanto pare la confusa candidata del Pd vive nel suo mondo dorato e non è in grado di sapere quali sono le problematiche da affrontare nel settore della sanità. In ogni caso, ora è d’accordo con Andrea Orlando - conclude la Corso - nel smantellare la sanità privata?”.

