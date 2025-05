Genova, completato il quadruplicamento ferroviario tra Voltri e Principe

Il quadruplicamento ferroviario tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Piazza Principe è ormai alle battute finali: completate le opere principali, sono in corso le rifiniture e le sistemazioni esterne connesse, comprese quelle relative alla viabilità. Verifiche e collaudi precederanno l’entrata in funzione dell’infrastruttura, prevista per i primi giorni di settembre, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico.

Nodo ferroviario – Si tratta del primo traguardo concreto nell’ambito del potenziamento del nodo ferroviario di Genova, un progetto atteso da decenni che permetterà la separazione tra traffico metropolitano e a lunga percorrenza, con ricadute dirette in termini di puntualità e capacità delle linee.

Sestuplicamento – In parallelo proseguono i lavori per il sestuplicamento della tratta tra Genova Piazza Principe e Brignole, dove è già iniziata la posa dei primi binari. Un intervento che contribuirà ulteriormente a fluidificare la mobilità ferroviaria all’interno della città.

Terzo Valico – Per quanto riguarda il Terzo Valico, ad aprile sono ripresi gli scavi nel cantiere Radimero, lato nord, sul binario dispari, dove l’attività della talpa meccanica era stata temporaneamente interrotta. Sul binario pari, invece, si stanno completando le operazioni di smontaggio della seconda talpa, mentre la ripresa dello scavo è prevista per agosto.

Sicurezza – Sul fronte sud dello stesso cantiere, i lavori erano stati sospesi per la rilevazione di gas oltre i limiti di sicurezza. Le attività sono ora riprese grazie all’introduzione di nuove tecniche di scavo progettate per affrontare condizioni critiche.

Sopralluogo – A fare il punto sull’avanzamento complessivo degli interventi è stato il deputato e vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, al termine di un sopralluogo effettuato insieme al commissario straordinario del nodo ferroviario e del collegamento con il Terzo Valico, Calogero Mauceri. “Il potenziamento infrastrutturale del nodo genovese – ha dichiarato Rixi – non è solo un investimento per il futuro, ma un beneficio concreto per chi ogni giorno si sposta in città e nell’area metropolitana. Dopo tante parole, Genova vede i fatti”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.