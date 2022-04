Genova, cinghiali a San Fruttuoso: l'incontro ravvicinato con il motociclista

di Redazione

Un'altra segnalazione di un fenomeno ormai sempre più frequente. La Polizia locale consiglia: "Telefonateci in caso di situazioni pericolose"

Un motociclista si trova davanti un gruppo di cinghiali. In mezzo alla strada, in via G.B. D'Albertis. Fuggono da una parte, poi un paio di loro, due cuccioli sembrano cambiare direzione.

Per la persona in moto è un momento di grande apprensione, ma sia lui sia altre persone a bordo di auto riescono a fermare i loro mezzi prima dell'incidente.

E' una nuova segnalazione sulla pericolosità, soprattutto nelle ore notturne, degli incontri con gli ungulati. Purtroppo sempre più frequenti, soprattutto in certe zone. Il consiglio della Polizia Locale è quella di rivolgersi a lei per la messa sicurezza di ogni situazione.