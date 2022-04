Genova, due cinghiali e i loro tanti cuccioli a spasso in Piazza Solari

di Tiziana Cairati

Apparentemente poco infastiditi dalle auto, peraltro costrette a fermarsi, gli animali si sono poi spostati altrove. Una scena non infrequente nella zona.

Un branco di cinghiali a spasso per le vie di San Fruttuoso.

Due scrofe con i loro numerosi cuccioli sono "sfilate" ieri sera in piazza Solari.

Per nulla infastidito, almeno all'apparenza, dalle automobili che ovviamente sono state costrette a rallentare, il gruppo si è poi spostato.

Una scena non più infrequente, specie in ore notturne, in quella zona, dalla quale gli animali arrivano scendendo dalle alture in cerca di cibo.

Il video è stato ripreso da Danilo Scala, proprietario del ristorante "San GIorgio".