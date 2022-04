Genova, cinghiali in città. La polizia locale: "Segnalateci subito ogni avvistamento"

di Marco Innocenti

Il vice comandante della Polizia Locale Maccari: "Il nostro comando è sempre pronto a intervenire"

Un problema comune a molte città, non solo in Liguria, quello della fauna selvatica che soprattutto di notte scende dai boschi e dalle alture in cerca di cibo, magari in prossimità dei cassonetti. In questi anni, è diventato sempre più frequente incrociare cinghiali e caprioli a pascolare tranquillamente in mezzo alle auto in sosta. Il problema però è che molto spesso questi animali rappresentano una minaccia, soprattutto per auto e moto in transito lungo le strade della città. Come testimoniano anche i molti video che la nostra redazione continua a ricevere.

"Anche se non è di nostra esclusiva competenza il controllo di questa fauna selvatica, noi ci siamo sempre - spiega il vice comandante della Polizia Locale di Genova Varno Maccari - Chiediamo però ai cittadini di contattarci quando avvistano questi animali, affinché possiamo intervenire prontamente, come facciamo in tantissimi casi. Gli animali selvatici si avvicinano sempre più sspesso, come accade in ogni città circondata da boschi ed alture".