Giornata contro la violenza sulle donne: eventi a Genova e in tutta Italia per ricordare e sensibilizzare

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Genova e nel resto d'Italia si susseguono eventi di sensibilizzazione e ricordo, promossi da istituzioni, scuole e associazioni, per mantenere alta l’attenzione su un tema drammaticamente attuale.

Origini della giornata – La data del 25 novembre ricorda l’omicidio delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane uccise nel 1960 per ordine del dittatore Rafael Trujillo. Dal 1999, grazie a una risoluzione delle Nazioni Unite, questa giornata è dedicata alla lotta contro la violenza di genere.

Genova: una rete diffusa – La città ligure propone oltre quaranta iniziative in diversi municipi. Tra gli appuntamenti più rilevanti, la conferenza “Amarsi ed Amare” nelle scuole, incontri sulla prevenzione della violenza e rappresentazioni teatrali. Mostre come “Ghost Ladies” e spettacoli come “A maglie scoperte” al Teatro della Tosse mettono in evidenza il contributo artistico alla riflessione sul tema.

Genova, il programma completo - ore 8: Municipio VIII Medio Levante, via Mascherpa 34R - Conferenza dedicata alle scuole Amarsi ed Amare, con un focus particolare sull'autostima, fondamentale nella prevenzione della violenza di genere tra i giovani; ore 8,30: Palazzo della Borsa - Il ruolo dell'Ordine Professioni Infermieristiche nella prevenzione dei comportamenti violenti con la partecipazione straordinaria di Emiliano Toso; ore 17: Palazzo Fieschi, Sestri Ponente - Conferenza per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne - Il sipario si apre all’arte; ore 17-15: Centro Civico Buranello - Pesentazione del libro Riprendo la mia vita. A cura di Centro per non subire violenza - Municipio 2 Centro Ovest; ore 17-30: Municipio 8 Medio Levante - Conferenza pubblica La violenza non si manifesta mai al primo appuntamento"; apertura pomeridiana di Wall of Dolls, Via Aurora 8 R. Mostra Ghost Ladies a cura dell'artista Corrado Rossi; ore 18.30: Giardini Baltimora - Femminilità Infrangibile: verso un futuro senza violenza di genere. A cura di Talent Garden, CNA, Autodifesa Femminile, Fancy Factory, Genova Start Up, Progetto Iside, Hope; ore 20.30: Teatro della Tosse - A maglie scoperte, regia I. Piaggesi e R. Soldati con le attrici del Centro Per Non Subire Violenza e del Teatro dell’Ortica; ore 21: TIQU. Teatro Internazionale di Quartiere - Film 9 vite da donna (Nine Lives), diretto da R. García. La proiezione è preceduta da un breve dibattito.

Roma: arte e impegno – Nella capitale, il Ministero dell’Istruzione illumina di rosso il Palazzo dell’Istruzione e ospita una mostra di opere sul tema, curata dalla rete ReNaLiArt e visitabile fino al 29 novembre. Gli studenti del Liceo Artistico "Enzo Rossi" si sono esibiti in una performance utilizzando abiti creati da loro, per sottolineare il ruolo della creatività nella sensibilizzazione.

Milano: piazze e teatri – Piazza San Babila diventa il centro delle attività milanesi con l’evento “Io non sto zitta”, che coinvolge cittadini e istituzioni nella lotta contro la violenza sulle donne. Camper della Polizia, pareti per messaggi di solidarietà e attività interattive coinvolgono il pubblico per rompere il silenzio. Al Palazzo Lombardia, lo spettacolo “Non sei sola” e un webinar sulla dipendenza affettiva approfondiscono le dinamiche di abuso, mentre nel pomeriggio si tengono dibattiti tra istituzioni e università.