Genova, chiesto incidente probatorio per il crollo della palma che uccise Francesca Testino

Il sostituto procuratore Fabrizio Givri ha richiesto al giudice per le indagini preliminari lo svolgimento di un incidente probatorio per accertare le cause del crollo della palma che, lo scorso 12 marzo, ha travolto e ucciso Francesca Testino in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere genovese della Foce. La Procura intende fare luce sulla dinamica dell’accaduto e stabilire se la tragedia potesse essere prevista e scongiurata.

Perizia – Al centro dell’iniziativa c’è la nomina di un patologo vegetale, uno specialista in grado di analizzare le condizioni della pianta crollata e valutare la presenza di eventuali malattie o segnali premonitori trascurati. La scelta di questa figura professionale, appartenente a una branca della botanica che si occupa delle patologie delle piante e degli interventi preventivi, è stata ritenuta la più idonea a rispondere ai quesiti posti dall’inchiesta.

Obiettivi – Attraverso la perizia tecnica, che verrà raccolta in forma di incidente probatorio – e quindi con valore probatorio già nella fase delle indagini – la Procura punta a comprendere se la caduta della palma fosse evitabile e, in tal caso, a identificare le eventuali negligenze. Al momento sono dodici le persone iscritte nel registro degli indagati: si tratta per lo più di attuali o ex dipendenti di Aster, l’azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa, tra l’altro, della manutenzione del verde urbano.

Partecipanti – Sarà ora compito del giudice per le indagini preliminari individuare il perito e fissare la data dell’udienza per l’avvio dell’incidente probatorio. A questo procedimento prenderanno parte anche i consulenti nominati dai legali degli indagati, dal pubblico ministero e dai familiari della vittima, a cui è riconosciuto il diritto di affiancare l’attività d’indagine con propri esperti di parte.

