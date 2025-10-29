Genova: “Chiedimi chi erano i Beatles”, Pierluigi Bersani presenta il suo libro ai 'Luzzati' con Orlando e D'Angelo

Lunedì 3 novembre, alle 17, presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati, Pier Luigi Bersani presenterà il suo nuovo libro “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia” (Rizzoli). All’incontro, organizzato dalla Fondazione Diesse, interverranno anche Andrea Orlando e Simone D’Angelo.





Nel volume - dal titolo ispirato a una poesia di Roberto Roversi messa in musica da Lucio Dalla per gli Stadio e successivamente interpretata dallo stesso Dalla insieme con Gianni Morandi - Bersani ripercorre quarant’anni di storia politica e sociale italiana ed europea, riflettendo sul ruolo del lavoro, sull’impatto del tecno-capitalismo e sulle sfide della globalizzazione. Un racconto che intreccia memoria personale e analisi politica, con un richiamo alla necessità di una sinistra “da non lasciare mai incustodita”.





«Se qualcosa vi urta nel profondo, non restate fermi: impegnatevi, e collegate l’impegno a un pensiero», scrive Bersani, invitando i giovani alla partecipazione attiva e consapevole.





Tra i protagonisti della nascita del Partito Democratico, di cui è stato segretario nazionale, Bersani è stato presidente della Regione Emilia-Romagna e ministro nei governi Prodi, D’Alema e Amato, promotore di importanti liberalizzazioni economiche.

