Genova, Cgil organizza Flash Mob “Tuttə unitə contro la violenza sulle donne”
di R.P.
Appuntamento il 25 novembre alle 17 in largo Pertini
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera del Lavoro di Genova promuove il flash mob “Tuttə unitə contro la violenza sulle donne”.
Un’iniziativa aperta alla città, che vedrà la partecipazione di partiti, associazioni, cittadine e cittadini uniti nel dire basta a un modello sociale che continua a rendere le donne vittime di violenza fisica, morale, psicologica ed economica.
Durante il flash mob, mani dipinte di rosso solleveranno cartelli con messaggi di denuncia e di solidarietà verso tutte le donne che subiscono violenza.
