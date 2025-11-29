Genova, caso presepe cancellato a Tursi, Lega rilancia: "Se ne allestisca uno in ogni municipio"

La Lega apre un nuovo fronte politico sulle tradizioni natalizie e annuncia l’intenzione di chiedere l’allestimento di un presepe in ogni Municipio genovese. Il gruppo, sia comunale sia municipale, presenterà nei territori in cui non sia stata ancora presa una decisione un documento ufficiale per sollecitare l’installazione della natività nelle sedi istituzionali.





L’iniziativa nasce come reazione alla scelta della giunta guidata da Silvia Salis, che per quest’anno ha deciso di non realizzare il tradizionale presepe a Palazzo Tursi. Una decisione che, secondo la Lega, interrompe una consuetudine consolidata e “parte integrante dell’identità cittadina”.





"Se la giunta Salis rinuncia al presepe di Palazzo Tursi, allora chiederemo ai Municipi di difendere le tradizioni che l’amministrazione ha scelto di abbandonare", affermano i consiglieri del Carroccio.





Il partito ricorda inoltre il lavoro svolto negli anni scorsi dall’allora Assessorato alle Tradizioni, guidato da Paola Bordilli, che aveva portato avanti un progetto di valorizzazione dell’arte presepiale diffuso nei diversi quartieri della città.





Con il documento che verrà presentato nei Municipi, la Lega punta a garantire continuità a questo percorso e a mantenere spazi dedicati all’esposizione dei presepi, ritenuti un patrimonio culturale da tutelare.





"La Lega continuerà a difendere le tradizioni genovesi: non permetteremo che vengano cancellate per scelta politica o per indifferenza", concludono i consiglieri municipali.

