Genova, caso Leonardo, il Comune chiede chiarezza: “Urgente confronto tra i soci pubblici del Festival della Scienza”

Il Comune di Genova interviene ufficialmente sulla vicenda del ritiro della sponsorizzazione da parte di Leonardo al Festival della Scienza, chiedendo con forza al consiglio di amministrazione della manifestazione di convocare con urgenza i soci pubblici per fare piena chiarezza.

La notizia della rinuncia da parte del colosso italiano dell’aerospazio e difesa – e della sua fondazione – ha infatti generato sconcerto e preoccupazione in città, anche alla luce della lunga e consolidata partecipazione dell’azienda al Festival. L’interruzione del sostegno è avvenuta quando le attività erano già programmate all’interno del cartellone.

"È necessario e quanto mai urgente chiarire tutti gli aspetti che hanno portato a questa situazione – si legge nella nota di Palazzo Tursi – senza perdere di vista la missione che il Festival porta avanti da oltre vent’anni: la promozione e la divulgazione del sapere scientifico".

Il Comune, da sempre tra i principali sostenitori della manifestazione, sottolinea l’importanza di tutelare l’autorevolezza e la reputazione del Festival, diventato negli anni un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il dialogo tra scienza e società.

La nota del Comune arriva subito dopo un comunicato del CdA del Festival: " Il Consiglio di Amministrazione del Festival non ha mai espresso la volontà di voler escludere Leonardo da questa edizione o dalle prossime, e non ha mai dato comunicazioni in merito. Di fronte alla richiesta pervenuta al Festival della Scienza da un numeroso gruppo di insegnanti di escludere Leonardo, nella situazione di urgenza e dopo essersi consultato con la direttrice e con il presidente del Consiglio Scientifico, il presidente dell’Associazione ha autonomamente ritenuto di condividere con l’Amministratore Delegato di Leonardo una serie di considerazioni relativamente al clima venutosi a creare, al solo fine di proteggere la manifestazione da ogni possibile strumentalizzazione.

A seguito delle preoccupazioni emerse nel confronto delle due parti, è stata valutata la possibilità di non procedere con l’eventuale sponsorizzazione di Leonardo, a cui è seguita la decisione dell’azienda di rinunciare alla partecipazione a questa edizione del Festival della Scienza. Essendo Leonardo un’importante realtà nel sistema Paese e considerato che per compiere la “mission” del Festival il criterio di scelta dei partner non può che essere il dato concreto dell’apporto scientifico e tecnologico, il CdA auspica che si possa riprendere la collaborazione sia per l’edizione in corso, sia per quelle future".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.