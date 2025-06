Genova capitale della scherma con gli Europei dal 14 al 19 giugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GENOVA - Genova cuore pulsante della Scherma internazionale. Da sabato 14 a giovedì 19 giugno si svolgono in Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, i Campionati Europei di Scherma sostenuti dalla Commissione Europea, dal Ministero per lo Sport e i Giovani, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. L’evento è realizzato sotto l’egida dell’European Fencing Confederation e patrocinato da Coni e Sport e Salute. In cabina di regia, il Comitato Organizzatore Locale presieduto da Beppe Costa che si avvale della collaborazione della Federazione Italiana Scherma. Testimonial di questa edizione degli Europei è la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali. Con lei anche Bianca Del Carretto, Toni Terenzi, Michele Maffei, Benedetta Durando, Stefano Carozzo, Roberto Cirillo, Giacomo Falcini e Marco Pistacchi. In arrivo a Genova oltre 40 nazioni con 2.000 presenze tra atleti, delegazioni, coach e addetti ai lavori.





“Ospitare a Genova i Campionati Europei di Scherma - spiega Marco Bucci, Presidente di Regione Liguria - rappresenta un riconoscimento importante per tutta la Liguria. È un evento di rilievo internazionale che premia la capacità organizzativa del nostro territorio e valorizza una disciplina che vanta una lunga tradizione e una pratica diffusa a tutti i livelli, dalle scuole ai grandi atleti. Grazie alla collaborazione con le federazioni nazionali e continentali, la nostra regione è pronte a garantire il massimo in termini di impianti, logistica e accoglienza, per offrire un’esperienza all’altezza di un grande evento internazionale. Sarà una settimana di grande sport, ma anche una vetrina per la Liguria e un’opportunità per avvicinare tanti giovani alla scherma che da sempre regala prestigio all’Italia nel mondo”.





“Come Sindaca di Genova – scrive Silvia Salis - sono orgogliosa di poter dare il benvenuto nella nostra città alle migliori atlete e atleti del panorama continentale ed alle Azzurre e agli Azzurri delle nostre Squadre Nazionali. Insieme a loro celebreremo una disciplina nobile, elegante e che ha regalato un sorprendente numero di medaglie al nostro Paese. Dal 14 al 19 giugno vedremo in pedana, impegnati in tre armi diverse tra loro ma tutte ugualmente affascinanti e coinvolgenti, i migliori interpreti europei di questo sport, che ci regaleranno emozioni e spettacolo. Sarà una fantastica vetrina per Genova, un appuntamento che unirà la spettacolarità dello sport alla visibilità turistica, supporterà l’economia locale e ispirerà le nuove generazioni alla pratica sportiva. Alle atlete e agli atleti che si sfideranno, assalto dopo assalto, un caloroso augurio e l’auspicio di poter legare a Genova ricordi preziosi, da conservare per tutta la vita”.





"Ospitare a Genova i Campionati Europei di Scherma è motivo di grande orgoglio per la Liguria, insignita del titolo di Regione Europea dello Sport 2025”, sottolinea Simona Ferro , Assessore allo Sport di Regione Liguria. “Sarà una straordinaria opportunità per mettere in luce le nostre eccellenze sportive e organizzative, ma anche per promuovere i valori che rendono lo sport uno strumento potente di inclusione, crescita e identità. Genova e la Liguria sono pronte ad accogliere il meglio della scherma continentale, in un evento che sarà spettacolo, cultura e partecipazione per il territorio. I riflettori dell’Europa saranno puntati sulla nostra terra: un'occasione che sapremo sfruttare al meglio".





Programma. Si parte sabato 14 giugno con le eliminatorie di fioretto femminile e sciabola maschile dalle ore 9 presso il Jean Nouvel (Padiglione Blu), con la cerimonia d’apertura (17:45) e le fasi finali (18:15) presso il nuovo Palasport di Genova. Domenica 15 giugno sarà il momento di spada maschile e sciabola femminile, a partire dalle 9 con le eliminatorie presso il Jean Nouvel e dalle 18, con le finali, presso il Palasport di Genova. Analoghi orari e location lunedì 16 giugno per spada femminile e fioretto maschile. Le competizioni a squadre scattano martedì 17 giugno. Apertura del programma con fioretto femminile e sciabola maschile al Jean Nouvel alle 9, finali 3°/4° posto alle 15:30 e 1°/2° posto alle 17:30 sempre al Palasport. Analoghi orari e location, mercoledì 18 giugno, con spada maschile e sciabola femminile, e giovedì 19 giugno, con spada femminile e fioretto maschile.





Inaugurazione ed eventi collaterali. Nei giorni precedenti, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, si terrà il Congresso dell’European Fencing Confederation allo Starhotel President con i massimi rappresentanti delle 44 federazioni europee, presieduto dal presidente europeo Pascal Tesch (Lussemburgo). Sempre venerdì 13 una delegazione dell’EFC assisterà alla “prima” del “Flauto Magico” al Teatro Carlo Felice. La cerimonia inaugurale è fissata per sabato 14 giugno alle 17:45. Sarà aperta dallo show dei performer di Kataklò, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Tra gli eventi collaterali, il convegno “Sport e salute mentale: strumento di prevenzione e inclusione sociale” in programma martedì 17 giugno presso la sede del Panathlon International a Rapallo, a partire dalle ore 9.30.





Villaggio aperto a tutti. Al Jean Nouvel sarà allestito un “fencing village” gratuito con la possibilità, ogni giorno dalle 9 alle 15, di visitare due mostre. La prima si intitola “Dalla storia alla scherma” ed è stata ideata da Alessandro Rizzi con la collaborazione di Giancarlo Toran, direttore del Museo Agorà della Scherma (Centro nazionale di Arte, Scienza, Storia e Cultura della Scherma) che si trova a Busto Arsizio (VA), presso la sede della Pro Patria Scherma. La mostra sarà inaugurata sabato 14 giugno alle 14:30 con un affascinante percorso dagli antichi duelli in armatura alla disciplina sportiva di oggi grazie al contributo dei principali esperti della materia a livello internazionale. Domenica alle ore 11,30 (presso il Piano Ammezzato del Jean Nouvel), Giancarlo Toran sarà relatore del convegno “Dal sangue del duello alla scherma olimpica”: un’interessante ricostruzione di come la scherma si sia trasformata insieme alla società civile, evolvendo da arte militare a strumento di autoaffermazione nel duello d’onore, e infine a sport olimpico e paralimpico, in cui l’Italia eccelle da sempre. La seconda mostra, intitolata “La magia delle Torce Olimpiche”, vedrà esposte numerose torce originali delle Olimpiadi estive ed invernali, nell’ambito degli europei della disciplina italiana che ha dato i maggiori allori olimpici allo sport italiano.





Biglietti. E’ possibile acquistare i biglietti per i Campionati Europei di Scherma Genova 2025 su Vivaticket al seguente link https://efcgenova2025.vivaticket.it/ così come presso i punti vendita convenzionati con Vivaticket. Durante le giornate di gara i biglietti saranno acquistabili anche direttamente presso Palasport e Jean Nouvel con i seguenti orari giornalieri: padiglione Jean Nouvel (orario 09:00 - 16:00) e Palasport con orario 17:00 - 19:00. Il biglietto Jean Nouvel, per la giornata selezionata, consente l'accesso al padiglione Jean Nouvel dove si svolgeranno gli assalti fino ai quarti di finale delle gare individuali (fino alle semifinali invece per le competizioni a squadre). Il biglietto Palasport, per la giornata selezionata, consente l'accesso al Palasport che sarà teatro delle fasi finali. Il biglietto Daily Ticket è un abbonamento giornaliero che, per la giornata selezionata, consente l'accesso sia al padiglione Jean Nouvel che al Palasport. Oltre alla tariffa intero, sono previste riduzioni per gli Under 14 e Over 65 oltre a scontistiche per i tesserati Federscherma.





“E’ stato un percorso lungo e impegnativo, ma siamo orgogliosi di aver costruito questo progetto per Genova e per la Liguria”, racconta Beppe Costa, Presidente Comitato Organizzatore Genova 2025. “Dopo il successo dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani dello scorso anno, arriviamo oggi a presentare gli Europei grazie al grande gioco di squadra con società, istituzioni, scuole, sponsor e partner. Tutti uniti per un grande evento che porterà il nome di Genova in Europa e nel mondo. Abbiamo portato la scherma in piazza in tante tappe nella nostra Liguria, Regione Europea dello Sport. Abbiamo promosso la scherma verso i giovani in modo straordinario e siamo pronti a offrire alle numerose delegazioni in arrivo a Genova un'esperienza emozionante anche e soprattutto sotto il profilo dell'ospitalità. Non vediamo l'ora di vedere all'opera la Nazionale azzurra. Il pubblico genovese e ligure saprà senz'altro spingerla verso nuovi luminosi obiettivi".





Gli Azzurri. Sono 28 gli schermidori che compongono la delegazione della scherma italiana. Quartetto base, lo stesso dell’argento olimpico di Parigi 2024, per il fioretto maschile che schiera Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini il quale arriva da campione europeo e iridato in carica. Le fiorettiste convocate sono la campionessa uscente Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini che gareggerà solo nell’individuale e l’iridata Alice Volpi che prenderà il suo posto nella prova a squadre. Staffette anche tra gli sciabolatori: doppio impegno per Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, solo competizione individuale per Dario Cavaliere mentre Matteo Neri gli subentrerà nella prova a squadre. Nella sciabola femminile (dove è out per infortunio Eloisa Passaro) le quattro prescelte sono Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale. Indicata come riserva Alessia Di Carlo. La spada maschile punta su cinque elementi: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (che disputerà solo la prova individuale) e Gianpaolo Buzzacchino (che sarà invece impiegato soltanto a squadre). Tra le spadiste, infine, doppio impegno per Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Individuale per Sara Maria Kowalczyk mentre Lucrezia Paulis gareggerà nella prova a squadre. L’Italia arriva all’Europeo “in casa” forte di ben 59 podi conquistati in Coppa del Mondo. La Liguria potrà applaudire ben 12 medagliati olimpici.





"Viviamo con entusiasmo ed emozione gli ultimi giorni che ci separano dagli Europei di Genova – afferma Luigi Mazzone, Presidente della Federazione Italiana Scherma - In questi giorni sono in corso i Campionati Italiani Assoluti a Piacenza, ultimo appuntamento prima di questo evento clou a cui teniamo moltissimo perché rappresenterà non solo un grande momento agonistico ma anche uno straordinario momento di promozione del nostro sport. Sarà uno spettacolo d'eccellenza, e come Presidente della Federazione ringrazio tutte le componenti che stanno lavorando per questi Europei, supportandoli e rendendoli possibili in grande stile. Come Italia ci presentiamo con una delegazione forte e ambiziosa, un mix di campioni affermati e giovani emergenti, compresi due giovanissimi ancora under 20. Siamo certi di poter essere competitivi in tutte le giornate di gara e per esserlo ancora di più contiamo sul supporto del pubblico genovese".





Uniti nella diversità. E’ il motto dell’Unione Europea: lo sport è un linguaggio universale che supera le barriere e unisce le persone. La Commissione Europea è partner degli Europei, segnale del valore di una competizione che porta, sempre più, Genova nel mondo. Claudia Colla, Capo Rappresentanza della Commissione Europea per il Nord Italia dichiara: “La Commissione Europea crede nello sport come strumento di inclusione, sviluppo e partecipazione sociale. Per questo partecipiamo in progetti che promuovono educazione, rispetto, solidarietà. Genova, già Capitale Europea dello Sport 2024, è anche capoluogo della Liguria, Regione Europea dello Sport 2025. Con il nuovo Waterfront e la Casa della Vela, Genova è il simbolo concreto di una rigenerazione urbana sostenibile, resa possibile anche grazie ai fondi europei. La scherma, con la sua disciplina e lealtà, incarna i valori stessi dell’Unione Europea: con questa manifestazione li celebriamo insieme in una settimana decisiva per lo sport europeo”.





Sostenibilità. Al centro degli Europei di Scherma “Genova 2025”, in accordo con l’Università di Genova, anche un progetto legato alla sostenibilità. Rina si concentrerà principalmente sulla valutazione della provenienza delle forniture e i relativi consumi, dall’allestimento allo svolgimento della manifestazione, analizzando la certificazione di garanzia di origine dell’energia elettrica utilizzata, dell’acqua e la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Saranno effettuate alcune interviste con i fornitori coinvolti e compilati diversi questionari. Tetis è incaricata della realizzazione Studio CFP (Carbon Footprint di Prodotto) valutando l’acquisizione delle materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto, l’utilizzo e il trattamento di fine vita per determinare i potenziali impatti ambientali provocati dall’evento.













