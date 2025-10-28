Genova, cantiere metro: lavoratori in sciopero per chiedere pagamento stipendi

GENOVA - Sciopero improvviso questa mattina per i lavoratori del cantiere della metro di Brin e di Corvetto dipendenti della ditta Manelli. Gli edili sono scesi in sciopero perché non ricevono lo stipendio di settembre e probabilmente resteranno anche senza quello di ottobre. Il Comune di Genova, capofila dell'appalto e interessato del problema già dalla settimana scorsa, non è ancora intervenuto.

Gli edili, esasperati dalla situazione, questa mattina hanno deciso di incrociare le braccia: è incomprensibile come in un appalto pubblico di questa importanza si possano verificare situazioni simili. Sul posto sono presenti il Segretario Generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria e il Segretario provinciale Fillea Cgil Serafino Larosa.









