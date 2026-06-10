Genova candidata a European Capitals of Tourism: la città punta sull’innovazione turistica

Genova ufficializza la propria candidatura al programma “European Capitals of Tourism”, iniziativa della Commissione europea che premia le destinazioni più innovative e sostenibili. La giunta comunale ha approvato la proposta su impulso dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, avviando così il percorso verso un riconoscimento internazionale dedicato alle città più avanzate nel settore turistico.

Candidatura – Il progetto europeo valorizza le città capaci di coniugare qualità dell’accoglienza, innovazione e sostenibilità ambientale. L’obiettivo è promuovere modelli di turismo intelligente e responsabile, favorendo anche la cooperazione tra le diverse realtà urbane europee e lo scambio di buone pratiche.

Strategia cittadina – Il dossier presentato dal Comune si fonda su quattro assi principali: sostenibilità ambientale, accessibilità, innovazione digitale e valorizzazione del patrimonio culturale. Linee guida che riflettono il percorso già avviato da Genova negli ultimi anni per rafforzare la propria attrattività turistica.

Le parole dell’assessora – “La candidatura rappresenta un passaggio significativo per consolidare il ruolo di Genova nello scenario europeo e dare continuità al lavoro svolto per un sistema turistico sempre più innovativo e competitivo”, ha dichiarato l’assessora Tiziana Beghin. “L’adesione alla rete europea permetterebbe di accedere a nuovi strumenti di promozione e a occasioni di cooperazione internazionale, con ricadute concrete sulla crescita del territorio”.

Modello di sviluppo – L’amministrazione punta a un turismo diffuso e distribuito durante tutto l’anno, capace di coinvolgere non solo i principali poli culturali ma anche i quartieri e l’intero tessuto economico cittadino. L’obiettivo è generare benefici stabili per l’economia locale, senza compromettere la tutela del patrimonio storico e identitario.

Il programma europeo – Il riconoscimento “European Capitals of Tourism” premia le città che si distinguono per innovazione, sostenibilità e capacità di trasformazione digitale del settore. Il nuovo format riunisce le precedenti iniziative europee dedicate al turismo intelligente e green, mantenendone criteri e finalità.

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