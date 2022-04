Genova, Campora: "Investiremo 18 milioni per una migliore qualità dell'aria"

di Tiziana Cairati

"Daremo la possibilità ai cittadini di rottamare i mezzi inquinanti in favore di quelli ad idrogeno, elettrici"

Matteo Campora, assessore all' Ambiente del Comune di Genova, spiega nel dettaglio lo stanziamento di 29 milioni di euro per il miglioramento della qualità dell'aria nelle città di Genova e La Spezia.

"E' una bellissima giornata perchè viene presentato il più grande piano per la mobilità sostenibile. La Regione Liguria ha riconosciuto alla città di Genova 18 milioni che andremo ad investire in tre anni", afferma Campora.

"Daremo la possibilità di ai cittadini - continua l'assessore - alle imprese di acquistare mezzi meno inquinanti. A maggio faremo un bando che tra le altre andrà a prevedere la possibilità di rottamare dei mezzi inquinanti in favore dell'acquisto di mezzi a idrogeno, elettrici etc...".

I soldi dovrebbero arrivare a breve, poi il bando. Il denaro disponibile per ogni cittadino l'incentivo dovrebbe sfiorare i 9mila euro.