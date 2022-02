Genova, Bucci:"Stiamo studiando due grandi parcheggi per il centro storico"

di Redazione

"In piazza Acquaverde e in via Gramsci, gli abitanti ne hanno bisogno. C'è anche l'idea di sfruttare un vecchio traghetto ormeggiato"

Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato questa mattina in un bar di via Balbi per il suo tradizionale appuntamento "Colazione con il sindaco".

Tanti i temi trattati.

"In Piazza Acquaverde stiamo progettando un parcheggio sotterraneo. Stiamo vedendo come fare perchè è una zona piena di rivi che anche se tombati creano tanti problemi per quanto riguarda la sicurezza e i permessi. Stiamo anche pensando ad un grosso centro parcheggio nella parte a mare di via Gramsci. Anche un vecchio traghetto ormeggiato che potrebbe diventare un parcheggio".

Sul verde. "Abbiamo lavorato con una serie di architetti per studiare un piano del verde della città. Il comune di Genova è uno di quelli che ha più verde in assoluto e questo ci ha sorpresi positivamente. Ovviamente è alle spalle, nell'immediato retroterra, spazi che vanno vissuti sempre di più. Faremo la cabinovia per forte Begato, rimettemo a posto i nostri sentieri e faremo in modo che anche tutta la zona dei forti sia uno sfogo per i genovesi e un punto di passaggio per i turisti"

Cimiteri. "A Staglieno fabbiamo 4 milioni stanziati per la manutenzione. Genova ha 35 cimiteri, tantissimi. Ogni delegazione ha il suo, ma c'è una dispersione di risorse incredibile ma è giusto che sia così. Abbiamo fatto un piano specifico e lo porteremo avanti. Molti non hanno accessi per disabili, stiamo studiando anche questo problema. Genova è in salita, non è una scusa. E' bella perchè in salita ma provoca disagi, questo è evidente".