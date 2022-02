SkyMetro Valbisagno, Bucci: "Sarà coperto da pannelli solari"

di Edoardo Cozza

Il sindaco di Genova spiega il progetto di utilizzare energia pulita e commenta: "La Paita mi apprezza? Bene, lo fanno anche tanti cittadini"

Il finanziamento in arrivo dallo Stato per il progetto dello SkyMetro in Valbisagno è stato annunciato. Sarà una novità importante per la mobilità locale, che è stata anche apprezzata da Raffaella Paita, parlamentare di Italia Viva e presidente della Commissione Trasporti della Camera. Il sindaco Marco Bucci incassa le parole di favore: "Non so se sia un endorsement o altro: tanti cittadini mi apprezzano, ben venga se lo fanno anche i politici. L'importante è agire sempre coi fatti e non con le parole".

Il primo cittadino spiega poi una vera peculiarità di questo innovativo sistema di trasporto: "Useremo tantissimo l'energia pulita, perché percorrerà un tunnel di pannelli solari: è questa la vera novità".