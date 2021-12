Skytram in Valbisagno, Bucci: "In arrivo 600 milioni dal ministero"

di Marco Garibaldi

Il sindaco: "La viceministro Bellanova è venuta due settimane fa e ha garantito 600 milioni per skytram ed Erzelli"

Il sindaco di Genova Marco Bucci oggi si è confrontato con i residenti di Struppa nel tradizionale appuntamento di "A colazione con il sindaco".

Tanti i temi affrontanti, tra questi la questione della viabilità e dei progetti per la Valbisagno:

"Sullo skytram c'è il progetto ed è al ministero. La viceministro Bellanova è venuta due settimane fa e ha garantito 600 milioni per skytram ed Erzelli - spiega il sindaco - Noi siamo convinti che con quella cifra ci possiamo stare. Questa cifra verrà approvata in Finanziaria a fine anno e quindi entro la prima settimana di gennaio dovremmo avere la certezza che lo skytram è finanziato. Il progetto è comunque dentro i nostri programmi quindi io continuiamo a spingere su questo. Abbiamo tutta l’intenzione di far sì che ci sia. Il finanziamento di cui parliamo arriva Molassana poi vogliamo continuare il progetto a Prato. Da Molassana a Prato non sarà più sopraelevato ma sarà a livello terra".

Il nuovo Skytram collegherà Brignole a Molassana e sarà in grado di trasportare almeno 5mila passeggeri all'ora e di migliorare sensibilmente il trasporto pubblico in Valbisagno. La giunta comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico del project financing per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una nuova linea di metropolitana tra Brignole e Molassana, su sede dedicata e sopraelevata rispetto al piano viario. La linea correrà in sponda destra da Brignole a Marassi e in sponda sinistra da Marassi a Molassana.