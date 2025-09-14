Genova, Bucci: "Prima dubitavo di candidarmi, ora il tumore non c'è più"

"Ho fatto una Pet. Sono pulito, il tumore non c'è più". Lo annuncia al Corriere della Sera il governatore della Liguria Marco Bucci che proprio un anno fa di questi giorni, scoperto a maggio un carcinoma spinocellulare con metastasi, da sindaco di Genova stava decidendo di buttarsi nella competizione per succedere a Giovanni Toti. La sua malattia fu anche argomento di campagna elettorale.

La ricostruzione - Dopo la scoperta del tumore e l'operazione gli chiesero di candidarsi per la Regione. "Ero contrario inizialmente. Perché volevo portare a termine il mandato di sindaco. E poi perché non sapevo se sarei stato nelle condizioni fisiche adeguate - evidenzia -. Ci ho pensato a lungo. Furono giorni molto delicati. Mi fece cambiare idea Giorgia Meloni".

Le polemiche - C'era chi sosteneva che era inutile votare per Bucci. "Sì, mi davano già per morto... Ma almeno la scommessa sulla durata di un anno l'abbiamo vinta. Però in campagna elettorale si dicono tante sciocchezze e cattiverie..", commenta. Ricorda però Bucci di avere avuto parole di solidarietà dal centrosinistra, "il mio sfidante Andrea Orlando condannò pubblicamente le frasi iettatorie", conclude

