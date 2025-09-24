Genova: bimbo di due anni ustionato da acqua bollente, grave al Gaslini

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato ustionato da acqua bollente. L’incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13, quando il piccolo è stato investito dall’acqua contenuta in una pentola.

La madre ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Chiavari insieme al personale sanitario del 118. Il bambino è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Gaslini, dove è attualmente ricoverato in rianimazione per ustioni al tronco e agli arti.

Le sue condizioni restano gravi, ma il personale medico è al lavoro per stabilizzarlo e garantire le cure necessarie.

