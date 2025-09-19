Genova: bimbo caduto da terrazzo a scuola, condizioni gravi ma stabili

Resta ricoverato in condizioni gravi ma stabili il bambino di 7 anni caduto da un terrazzino della sua scuola nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo è attualmente seguito nel reparto di Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini, dove è sottoposto a supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali.

A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico genovese, che ha diffuso un bollettino ufficiale precisando che la prognosi resta riservata e il quadro clinico è considerato critico ma stabile.

"In questo momento di grande delicatezza – si legge nella nota – non verranno rilasciate interviste da parte del personale dell’Ospedale, al fine di garantire il massimo rispetto per la famiglia". Il prossimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni del bambino è previsto per domani mattina alle ore 11:00, salvo eventuali variazioni significative.

