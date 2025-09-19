Genova: bimbo caduto da terrazzo a scuola, condizioni gravi ma stabili
di steris
Il prossimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni del bambino è previsto per sabato mattina alle ore 11
Resta ricoverato in condizioni gravi ma stabili il bambino di 7 anni caduto da un terrazzino della sua scuola nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo è attualmente seguito nel reparto di Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini, dove è sottoposto a supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali.
A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico genovese, che ha diffuso un bollettino ufficiale precisando che la prognosi resta riservata e il quadro clinico è considerato critico ma stabile.
"In questo momento di grande delicatezza – si legge nella nota – non verranno rilasciate interviste da parte del personale dell’Ospedale, al fine di garantire il massimo rispetto per la famiglia". Il prossimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni del bambino è previsto per domani mattina alle ore 11:00, salvo eventuali variazioni significative.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Diano San Pietro, fiamme sulle alture: probabile causa dolosa, in azione anche l'elicottero
19/09/2025
di Stefano Rissetto
Delitto Nada Cella, barelliere: “Nessuna traccia di sangue all’ingresso dell'ufficio”
18/09/2025
di red. cronaca